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İzmir'de elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunu yoğun olarak araştırıyor. İşte 27 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar....