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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar!

'de elektrik kesintisi Pazar!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunu yoğun olarak araştırıyor. İşte Pazar ile ilgili detaylar....

İzmir'de elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar!

27.12.2020, 09:07

'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. Özellikle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yakından araştırılıyor. İşte Pazar detayları...

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