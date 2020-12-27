İzmir'de elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar!

İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. Özellikle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yakından araştırılıyor. İşte 27 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
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