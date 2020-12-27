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’e şehit ateşi düştü

’nin ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 'in acı haberi, ’in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

İzmir’e şehit ateşi düştü
İHA

27.12.2020, 10:47

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yolu açma çalışmasına katılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent ve 1 silah arkadaşının üzerine çığ düştü. Uzman Çavuş Mehmet Özbent yaralı olarak kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan, Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in şehit olduğu haberi, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin ailesi gelen acı haberle hüzne boğuldu. Ayrancılar Mahallesi'ndeki şehit evine Türk bayrağı asıldı.

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