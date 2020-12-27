MHP Karşıyaka’dan Başkan Tugay’a soru: Bu tesis birilerine peşkeş mi çekildi?

MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, Karşıyaka Belediyesi'ne sosyal tesis yapılmak üzere Mustafa Kemal Mahallesi'nde bağışlanan bir tesisin, ihalesiz olarak kiralandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bin 420 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 3 bin 800 metrekare alan üzerinde kurulu bulunan tesisle ilgili Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulunan Yılmaz, "İlçede 30 metrekare bir dükkanın aylık kirası 10-15 bin lira olduğuna göre böyle bir tesisin 14 bin TL'ye kiraya verilmesi birilerine peşkeş çekildiğini düşündürüyor. Bunun hesabını sormak bizim doğal hakkımız. Bu sorunun cevabını bilmek, Karşıyaka ve İzmirlilerin de en doğal hakkıdır diye düşünüyor, Sayın Tugay'ı açıklama yapmaya davet ediyoruz" dedi.