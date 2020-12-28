  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir 15 kilo bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı

15 kilo bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı

15 kilo bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı

28.12.2020

İZMİR'İN Konak ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 15 kilogram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilo 31 gram bozai ele geçirildi. Ekipler, adreste bulunan 2 şahsı yakalarken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

15 kilo bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.