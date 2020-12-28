  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kazdılar ama asfaltlamadılar

Kazdılar ama asfaltlamadılar

Kazdılar ama asfaltlamadılar

28.12.2020

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde kazılan yol üzeri toprakla kapatıldıktan sonra asfaltlanmadan bırakıldı. Sokakta boydan boya çukur oluştuğunu belirten vatandaşlar, altyapı çalışması için kazılan yolların eski haline getirilmeden, öylece bırakıldığını savundu.Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak'ta oturan vatandaşlar, altyapı çalışması yapıldıktan sonra üzeri toprakla örtülen yolun köstebek yuvası haline geldiğini söyledi. Sokağın neredeyse tamamının kazıldığını ancak çalışmalar bittikten sonra yolun kazılan kısmının sadece toprakla örtüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Yoldan araçlarıyla geçen sürücüler ve sokak sakinleri olarak bu duruma tepkiliyiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazdılar ama asfaltlamadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.