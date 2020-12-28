Kazdılar ama asfaltlamadılar

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde kazılan yol üzeri toprakla kapatıldıktan sonra asfaltlanmadan bırakıldı. Sokakta boydan boya çukur oluştuğunu belirten vatandaşlar, altyapı çalışması için kazılan yolların eski haline getirilmeden, öylece bırakıldığını savundu.Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak'ta oturan vatandaşlar, altyapı çalışması yapıldıktan sonra üzeri toprakla örtülen yolun köstebek yuvası haline geldiğini söyledi. Sokağın neredeyse tamamının kazıldığını ancak çalışmalar bittikten sonra yolun kazılan kısmının sadece toprakla örtüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Yoldan araçlarıyla geçen sürücüler ve sokak sakinleri olarak bu duruma tepkiliyiz" dedi.