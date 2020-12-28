Kiraz’da doğalgaz sevinci

İzmir'in Kiraz ilçesinde doğalgaz projesinin ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kiraz'ın sorunlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi niye kayıtsız kalır? Biz buraya hastane kazandırmak istiyoruz. Niye bu hastanenin hayata geçmesine engel olmak istersiniz? Kiraz'ın en uzak köyü 12 kilometre, burada bizim acil bir hastaneye ihtiyacımız var. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum, gelin bu inattan vazgeçin" dedi.

SEMBOLİK OCAK

Kiraz ilçesi Mehmet Niğde Caddesi'nde düzenlenen törende, sembolik olarak kurulan doğalgaz ocağı yakıldı. Kiraz'da 2021 yılında da devam edecek yatırım çalışmaları ile 4 bin haneye doğalgaz ulaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. AK Partili Hamza Dağ, doğal gaz kullanımının medeniyet göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye'de 2002'de yalnızca 6 ilde doğalgaz olduğunu aktaran Dağ, bugün 81 il ve her ilçeye doğalgaz götürüldüğünü aktardı.