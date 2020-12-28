Orman yolunu çöplüğe çevirdiler

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İzmir Gaziemir'de orman yolu olan boş arazi adeta çöplüğe döndü. Manzarayı gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlar, "Gaziemir'deki bu yol resmen çöplüğe dönmüş durumda. Buradaki çöpleri hiçbir yetkilinin görmemesi ya da hiç kimsenin bu durumdan rahatsızlık duymaması şaşırtıcı" dedi.

BUNU GÖREN YOK MU!

Zafer mahallesi, Evka 7 üstündeki yolun kenarına atılan çöpler vatandaşı kızdırdı. Çevre sakinleri tarafından orman yolu olarak da bilinen boş araziye atılan moloz ve evsel atıklar alanı çöplüğe çevirdi. Çevre katliamının yaşandığı bölgede etrafa rastgele atılan çöpler ve molozlar yüzünden hem etrafa pis kokular yayıldığını hem de manzarayı görenlerin şaşkına döndüğünü belirten vatandaşlar, "Bu bölge hiç mi denetlenmiyor ya da bundan bir belediye görevlisinin haberi yok mu? Ortalık çöplüğe dönmüş durumda. Gaziemir'de oturan vatandaşlar olarak çevre düşmanlarının bir an önce yakalanmasını ve bu çevre katliamının en kısa zamanda son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.