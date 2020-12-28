Seferihisar’ı satmaya doyamadılar

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, satışa tepki gösterirken belediyenin daha önce sattığı ve şimdi satışa çıkardığı arsaları gösteren bir harita hazırladı.

'YAPILAN İLÇEYE İHANETTİR'

Harita Soyer'in Seferihisar'da bir kıyı şeridini toptan sattığını ortaya çıkardı. Soyer'in sadece bu haritada yer alan Sığacık Akkum mevkiindeki 15 parsel satışından elde edilen gelirin o günkü değerinin 120 milyon lira civarında olduğunu ifade eden Aydın, bu arazilerin bugünkü değerinin 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Seferihisar Belediyesi'nin yeni Başkanı İsmail Yetişkin'in Sığacık Akkum mevkiinde kalan son 2 parselin satışı için harekete geçmesine tepki gösteren Aydın, "Hazırdan yemeye ve geçmişte yapılan hatalara devam ediliyor. Bu yapılan Seferihisar'a ihanettir. Bu hatadan bir an önce dönülmeli, ilçemize gelir getirici projeler yapılmalı" dedi. Aydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı satışları hatırlatarak, yanlışı yanlışla kapatmanın Seferihisar'ı daha büyük sorunlara gebe bırakacağını ifade etti. Aydın, "Seferihisar'a yeni kamu yatırımları gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Çok sayıda projeyi Seferihisar ile buluşturduk. Hangi kapıyı çalsak, bir kamu yatırımı için söz alıyoruz. En büyük sorunumuz belediyenin elindeki tüm mülkiyetleri haraç mezat satması. Kamu yatırımları için maalesef belediyenin elinde arazi kalmadı. Seferihisar Belediyesi elindeki arazileri satmak yerine ilçenin ihtiyaç duyduğu kamu yatırımları için arazi üretmelidir" dedi.

30 ARALIK'TA SATIŞA ÇIKACAK

Seferihisar Belediyesi, Sığacık'taki 6 bin metrekare büyüklüğündeki günübirlik tesis imarlı arsa ile yine aynı yerde 9 bin metrekarelik ticari aktivite merkezi imarlı arsayı, 30 Aralık'ta satışa çıkaracak. Satışa tepki gösteren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı satışları hatırlatarak, yanlışı yanlışla kapatmanın daha büyük sorunlara neden olacağını ifade etti.

İlçede Soyer döneminde satışı yapılan alanların haritası şoke etti.



"SOYER'İN GELENEĞİ DEVAM EDİYOR"

"TUNÇ Soyer, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde, Seferihisar Belediyesi'nin paha biçilemez, denize sıfır çok sayıda mülkiyetini sattı. Ama bu satışlardan gelen gelir har vurup harman savuruldu" diyen Başkan Aydın, şunları söyledi: "Maalesef mevcut yönetim satma geleneğini devam ettiriyor. İşçilere maaş vermekte zorlanan Başkan İsmail Yetişkin, belediyenin elindeki son mülkleri satarak neyi hedefliyor? Ellerinde satacak bir şeyleri kalmayınca, belediye kapısına kilit mi vuracaklar merak ediyoruz. Seferihisar Belediyesi, satarak borç kapatmaya çalışan değil, üreterek borç kapatan bir belediye olmalı" dedi.

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