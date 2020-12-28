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Haberler İzmir Şehit Uzman Çavuş Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

'nin ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Mehmet Özbent'in (30) cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
AA

28.12.2020, 14:56

Şehit Özbent için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi önünde hazırlanan alanda, öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Ayten Özbent, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, fotoğrafını öptü.

Tören boyunca zaman zaman oğlunun tabutunun yanına gelen anne, diğer oğulları Uğur ve Ulaş Özbent'e sarıldı. Törene katılanlara sosyal mesafe uyarısı yapıldı, kolonya ikram edildi, maske dağıtıldı. Törenin yapıldığı Barış Manço Caddesi üzerindeki evlerde yaşayan Torbalılar da balkon ve pencerelere çıkarak töreni izledi, şehit için edilen duaya eşlik etti.



Baba Mevlüt Özbent, oğlunun tabutunun konulduğu cenaze aracının ardından el salladı. Bekar olan şehit Mehmet Özbent'in, göreve 2016 yılında başladığı, 6 Ocak'ta da yeni yaşına gireceği öğrenildi. Şehidin cenazesi Ayrancılar Mezarlığı'nda defnedildi.

Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açma çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olmuş, çığ altındaki diğer asker Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) naaşına ulaşılmıştı.

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