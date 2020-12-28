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Haberler İzmir Sokak ortasında komşu kavgası

Sokak ortasında komşu kavgası

Sokak ortasında komşu kavgası

28.12.2020

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, komşular arasında önceki gece çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Sokak kısıtlamasını hiçe sayan komşuları, polis ekipleri ayırdı. Kavgada dövülme sonucu yaralanan 4 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan veya karıştığı iddia edilen kişileri gözaltına alarak, ifadeleri için emniyete götürdü.

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