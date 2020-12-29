  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Canlı yayında ‘intihar edeceğim’ dedi ve yaptı

Canlı yayında ‘ edeceğim’ dedi ve yaptı

'in Tire ilçesinde, hesabından canlı yayında edeceğini söyleyen Osman Kut (42), 1 gün sonra evinde ölü bulundu.

Canlı yayında ‘intihar edeceğim’ dedi ve yaptı

29.12.2020

Olay, evli ve iki çocuk babası Kut'un Bahariye mahallesi, Buğday Dede caddesi No: 4'teki evinde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren talihsiz adam sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, "Uzun zamandır intihar etmeyi düşünüyordum. Şimdi ipimi hazırlıyorum. İntihar edeceğim" dedikten sonra yayınına son verdi. Kendisini merdivenin trabzanın en üst noktasına asan Kut'un cansız bedeni intihar edeceğini açıklamasından yaklaşık 1 gün sonra komşuları tarafından bulundu.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Canlı yayında ‘intihar edeceğim’ dedi ve yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.