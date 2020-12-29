Canlı yayında ‘intihar edeceğim’ dedi ve yaptı

Olay, evli ve iki çocuk babası Kut'un Bahariye mahallesi, Buğday Dede caddesi No: 4'teki evinde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren talihsiz adam sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, "Uzun zamandır intihar etmeyi düşünüyordum. Şimdi ipimi hazırlıyorum. İntihar edeceğim" dedikten sonra yayınına son verdi. Kendisini merdivenin trabzanın en üst noktasına asan Kut'un cansız bedeni intihar edeceğini açıklamasından yaklaşık 1 gün sonra komşuları tarafından bulundu.

NADİR UYSAL