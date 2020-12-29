“Doktor olarak orada yatmak insanı ürkütüyor”

Yeni tip koronaya yakalanan ve 12 gün entübe olarak kaldıktan sonra iyileşip işbaşı yapan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Volkan Yarar, yaşadıklarını anlattı. Yarar, "Yoğun bakım hekimi olarak orada hasta yatmak ve olabilecek olumsuzlukları bilmek de insanı çok ürkütüyor. Tedavinizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor" dedi.

'İNANMAYANLAR VAR'

Yarar sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun bakımdaki hastaların nefes alamadıkları zaman yaşadıkları zorluklar, bizden bir çare ve umutla beklenti içinde olmaları, onları o şekilde görmenin verdiği acı bu süreci yaşadıktan sonra daha da travmatik hale geldi. Tüm arkadaşlarımız özveriyle bu işi yapıyor, herkes yoruldu. Çocuklarından ayrılanlar, annesini babasını ziyaret edemeyenler... Bu kadar emeğe rağmen hala bu işin ciddiyetinin farkında olmayan büyük bir kesim var. Hastalığa inanmayan, ceza yemeyeceğini bilse maske takmayacak büyük bir kesim var."