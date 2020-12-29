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Haberler İzmir Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı

Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı

Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı

29.12.2020

İzmir'de yeni tip korona virüsü yenen 27 yaşındaki asistan doktor Kıvanç Kaçar, virüse karşı gençlerin de yaşlılar kadar dikkatli olması gerektiğini söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde asistan hekim olarak eğitim alan ve üniversite hastanesinde Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan Kıvanç Kaçar'ın 5 Aralık'ta rahatsızlanması üzerine Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi. GÖREVE DÖNDÜ
Evinde karantinaya giren genç doktor, 5 gün sonra solunum yetmezliği ve yüksek ateş şikayetiyle görev yaptığı hastaneye başvurdu. Meslektaşları, Kaçar'ın hastanede tedavi görmesine karar verdi. Kaçar, 5 günlük tedavinin ardından evinde yeniden karantinaya alındı. Genç hekim, 3 hafta sonra sağlığına kavuşarak görevine döndü

SOLUNUM SIKINTISI
Kovid-19'un daha önce yaşadığı solunum yolları enfeksiyonu ya da gribe benzemediğini belirten Kaçar, şöyle devam etti: "Kovid-19, ciddi solunum sıkıntısına neden oluyor. Bu hastalık normalde gençlerde semptom göstermiyor ya da gençler hafif atlatıyor ama bende öyle olmadı. Bu hastalık yaşlılarda etkili oluyor deniliyor ama gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı."

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