Elektrik ve su kesintileri özellikle pandemi döneminde yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? Kesintiler ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Salı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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