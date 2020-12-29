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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Salı!

'de elektrik kesintisi 29 Aralık Salı!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Salı!

29.12.2020, 09:39

Elektrik ve su kesintileri özellikle pandemi döneminde yoğun olarak araştırılıyor. 'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? Kesintiler ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

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