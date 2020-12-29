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'de sosyal medyadan terör propogandasına 7 gözaltı

Son dakika... polisinden eş zamanlı baskınlar. Sosyal medyadan terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi yakalandı. Bir şüphelinin Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu belirlendi.

İzmir'de sosyal medyadan terör propogandasına 7 gözaltı
AA

29.12.2020, 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020, 13:49

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu D.G, M.S, M.Ç, R.C, K.G, S.S. ve S.A'nın sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Bayraklı, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kınık ve Torbalı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu belirlendi.

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