İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu D.G, M.S, M.Ç, R.C, K.G, S.S. ve S.A'nın sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Bayraklı, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kınık ve Torbalı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu belirlendi.
İzmir'de sosyal medyadan terör propogandasına 7 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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