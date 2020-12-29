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Haberler İzmir Karabağlar'da sahte alkol operasyonu

'da sahte alkol operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları operasyonla sahte etil alkol ticareti yapan 1 kişiyi yakaladı.

Karabağlar'da sahte alkol operasyonu
İHA

29.12.2020, 12:31

Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmir genelinde kaçak-sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesinde bulunan bir iş yerinde, sahte etil alkol bulunduğu bilgisine ulaştı.

KOM ekipleri tarafından söz konusu adreste yapılan aramada toplam 16 bin 600 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili iş yeri yetkilisi olan M.U. yakalanarak, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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