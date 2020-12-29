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Haberler İzmir Kirala, sat, çal iade et çetesi gözaltına alındı

Kirala, sat, çal iade et çetesi gözaltına alındı

Kirala, sat, çal iade et çetesi gözaltına alındı

29.12.2020

İZMIR'DE şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem uygulayan çete üyeleri, kiraladıkları otomobillere aynı model ağır hasarlı araçların plaka ve şase numaralarını takarak sattı. Daha sonra ise takip sistemiyle buldukları araçları yedek anahtarla çalarak şirkete iade eden çete, İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 9 çete üyesi, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına aldı, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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