Metropolis’te dört yeni sarnıç bulundu

Ana Tanrıça Kenti olarak bilinen ve Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alan Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları 1990 yılından bu yana devam ediyor. Tarihi, Geç Neolitik Çağı'ndaki ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Beylikler ve Osmanlı tarihine kadar uzanan Metropolis'teki kazılarla yeni anıtsal yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.



DAYANIKLI OLSUN DİYE

Bu yıl Temmuz ayında başlayan 2020 kazı çalışmalarında ise daha önce antik kentte hiçbir izi olmayan birbiriyle bağlantılı dört sarnıç, 7 metrelik toprak dolgusunun altında bulundu. Geç Roma Dönemi'nde kentin su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı düşünülen sarnıçların neredeyse tamamen korunmuş durumda bulunmasının döneme dair önemli bilgi, bulgu ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.





BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Kazı alanında yapılan çalışmalarda, Metropolis halkının aşağı kentteki su kaynaklarına alternatif olarak kentin en yüksek merkezi olan akropolise bu sarnıçları inşa etmesinin temel nedenlerinden birinin savunma gereksiniminden kaynaklandığı ve kente gerçekleştirilecek olası bir saldırı ya da kuşatma esnasında güçlü surlarla çevrili akropolisteki sarnıçların halkın su ihtiyacını uzun süre karşılayacağı için kuşatmaya direnmek adına hayati bir önem taşıdığı ortaya çıktı. Akropoliste bulunan dört sarnıcın 600 ton su kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Kazı alanında yapılan çalışmalarda, M.S. 12'inci ve 13'üncü yüzyıllarda Metropolis kent halkının, sarnıçları çöplük olarak kullanmaya başladığı tespit edilen çok sayıda yemek artığı, hayvan kemiği ve seramik parçalarından tespit edildi. Bu alandaki en yoğun buluntuların bitkisel ve hayvansal bezemelere sahip sırlı seramikler olduğu kaydedildi. Sarnıçta tespit edilen hayvan kemikleri üzerinde yapılan incelemeler büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının yoğun olarak tüketildiğini gösterirken, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen mermer mimari parçalar da gün yüzüne çıkarıldı.





'1500 YIL ÖNCE YAŞAYANLARIN HAYATINA YENİ BİR KAPI AÇTIK'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından da desteklenen 2020 yılı kazı çalışmalarının başkanlığını sürdüren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, bundan 1500 yıl önce yaşayan insanların hayatına yeni bir kapı açmış olmanın heyecanını taşıdıklarını ifade ederek, "Yaklaşık üç katlı bir bina yüksekliğine sahip olan yapılar Metropolis'teki en iyi korunmuş anıtlar" dedi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da, bu kazı çalışmalarıyla her yıl antik kent insanının yaşamına ve bilgeliğine ayna tuttuklarını kaydetti.



11 BİNİN ÜZERİNDE ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

METROPOLIS Antik Kenti kazı çalışmalarında bugüne kadar Helenistik Döneme ait tiyatro, meclis binası, stoa (sütunlu galeri) ile Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen iki hamam, palaestra (spor alanı) kompleksi, mozaikli salon, peristil ev, dükkanlar, genel tuvalet gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılar ve mekanlar bulundu. Ayrıca seramik, sikke, cam, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler ile birçok maden buluntudan oluşan 11 binin üzerinde tarihi eser çıkartıldı.