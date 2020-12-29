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Haberler İzmir Rüzgar bebek artık rahat nefes alıyor

bebek artık rahat nefes alıyor

Rüzgar bebek artık rahat nefes alıyor

29.12.2020

İZMIR'IN Bornova ilçesinde yaşayan 6 aylık SMA Tip 1 hastası Rüzgar bebeğe, yardım eli uzandı. Rüzgar bebeğin rahat nefes alıp, yutkunabilmesi için acil olarak gereken toplam 60 bin lira değerindeki 4 cihaz, bir hafta içerisinde bağışlandı. Maddi sıkıntılarla boğuşan İbrahim Çiçek (41) ve eşi Gülistan Çiçek (28), hasta çocuklarının hayatta kalabilmesi için gerekli olan makinelere kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, gen tedavisi için de bağışların devamını istiyor. SMA hastalıkları arasında Tip 1'in en ağır olanı olduğunu anlatan baba İbrahim Çiçek, "Bize destek olmak isteyenler eşim Gülistan Çiçek adına açılan İş Bankası 460006400000134500411374 numaralı hesaba bağış yapabilirler" dedi.

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