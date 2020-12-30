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Haberler İzmir Çeşme'de 200'ün üzerinde göçmeni taşıyan gemi yakalandı

'de 200'ün üzerinde göçmeni taşıyan yakalandı

Dün 'dan yola çıkan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu Atlas adlı , 'de yakalandı. Geminin içinde çeşitli milletlerden 200'ün üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu öğrenildi.

Çeşme'de 200'ün üzerinde göçmeni taşıyan gemi yakalandı
İHA

30.12.2020, 13:07

Dün İstanbul'dan İtalya'ya gitmek için yola çıkan Atlas adlı gemi, bugün sabah saatlerinde İzmir Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Çeşme İskelesine getirildi.

Geminin ambarında Suriye, Afganistan, Irak uyruklu 200'ün üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenlerin gemiye binerken kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanması sonrası İzmir İl Göç İdaresine sevk edileceği belirtildi.

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