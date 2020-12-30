Deprem sonrası Bayraklı’da Kovid-19 vakaları azaldı

İZMİR'DE, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden sonra korona virüs vakalarının zirve yaptığı Bayraklı'da umut veren görüntüler oluştu.



YOĞUNLUK AZALDI

DEPREM zamanında "Hayat Eve Sığar" uygulamasında, yoğunluk haritasının kırmızıya bulandığı görülen Bayraklı'da, şimdi vakaların giderek düşmesinden kaynaklı haritanın normalleştiği görüldü. Depremin ardından en çok yara alan Bayraklı ilçesinde birçok vatandaş çadırlarda kalmak durumunda kaldı. O dönemde, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması, korona virüs yoğunluk haritasında, Bayraklı adeta kırmızıya bürünmüştü.





DEPREMİN etkileri yavaş yavaş silinirken, alınan tedbirler ile birlikte deprem sonrasında oluşan korona virüs tablosu da iyileşmeye başladı. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında bulunan yoğunluk haritasına, deprem bölgesinde salgının düşüş yaşadığı gözle görülür bir şekilde yansıdı.

MERT ALPDÜNDAR