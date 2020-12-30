  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Deprem sonrası Bayraklı’da Kovid-19 vakaları azaldı

sonrası ’da Kovid-19 vakaları azaldı

Deprem sonrası Bayraklı’da Kovid-19 vakaları azaldı

30.12.2020

İZMİR'DE, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden sonra korona virüs vakalarının zirve yaptığı Bayraklı'da umut veren görüntüler oluştu.

YOĞUNLUK AZALDI
DEPREM zamanında "Hayat Eve Sığar" uygulamasında, yoğunluk haritasının kırmızıya bulandığı görülen Bayraklı'da, şimdi vakaların giderek düşmesinden kaynaklı haritanın normalleştiği görüldü. Depremin ardından en çok yara alan Bayraklı ilçesinde birçok vatandaş çadırlarda kalmak durumunda kaldı. O dönemde, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması, korona virüs yoğunluk haritasında, Bayraklı adeta kırmızıya bürünmüştü.



DEPREMİN etkileri yavaş yavaş silinirken, alınan tedbirler ile birlikte deprem sonrasında oluşan korona virüs tablosu da iyileşmeye başladı. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında bulunan yoğunluk haritasına, deprem bölgesinde salgının düşüş yaşadığı gözle görülür bir şekilde yansıdı.

MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deprem sonrası Bayraklı’da Kovid-19 vakaları azaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.