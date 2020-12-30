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Haberler İzmir İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama

'deki operasyonlarında 19 tutuklama

'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama

30.12.2020, 13:39

İzmir Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 21-27 Aralık tarihlerinde 29 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 3 kilo 116 gram esrar-skunk, 17 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılabilen 17 bin 264 hap, 8 gram kokain, 1 gram eroin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin 440 lira, 140 dolar ve 100 avroya el konulan operasyonlarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, 62 fişek ve 7 şarjör de bulundu.

Yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapılırken 19 şüpheli de tutuklandı.

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