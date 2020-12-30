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Konak’ta pazarlara kısıtlama ayarı

, yayınladığı genelge gereği sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 1 Ocak 2021 Cuma günü kurulan semt pazarlarını bir gün öne önce kurulması kararı aldı. 1 Ocak Cuma günü Toros, Kahramanlar, Gürçeşme ve Mersinli semt pazarları bu hafta, bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü kurulacak.

Konak’ta pazarlara kısıtlama ayarı
İHA

30.12.2020, 10:15

İçişleri Bakanlığının yılbaşı haftasında, 31 Aralık saat 21.00 ile 4 Ocak saat 05.00 arasında kısıtlama uygulanması kararının ardından Konak Belediyesi, sadece bir kereliğine mahsus olmak üzere cuma günleri kurulan pazaryerlerinde düzenleme yaptı. Buna göre 1 Ocak Cuma günü kısıtlamalar nedeniyle tezgâh açılmayacak olan Toros, Kahramanlar, Gürçeşme ve Mersinli semt pazarları bu hafta, bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü kurulacak. Bu uygulamayla yılbaşı öncesi hem vatandaş alışveriş yapma fırsatı bulacak hem de pazarcı esnafı mağdur olmayacak. Daha önce cumartesi günü kurulan Levent ve Millet pazarları salı günü; pazar günü kurulan Alsancak, Yenişehir ve Eşrefpaşa pazarları ise pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.
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