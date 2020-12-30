Öz oğlu 13 bıçak darbesiyle katletti

Buca'da yaşayan Betül Tuğluk, öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Vahşice katledilen Betül Tuğluk'un, HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un yeğeni olduğu ortaya çıktı. Bir otomobil şirketinde satış temsilcisi olarak çalışan Betül Tuğluk'un oğlu Berk Ay tarafından 13 bıçak darbesi ile öldürüldüğü öğrenildi.

TESLİM OLDU

Ankara'da eğitimini tamamladıktan sonra İzmir'e gelerek annesi ile yaşayan Berk Ay (25), korkunç cinayeti işledikten sonra polise gidip kendisi teslim olmuştu. Öz oğlu tarafından ekmek bıçağı ile hunharca öldürülen Betül Tuğluk'un cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınarak emniyete götürülen ve ifade vermediği öğrenilen Berk Ay ise tutuklandı.





DİS HEKİMİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bayraklı'da diş hekimliği yapan Yunan vatandaşı Retzep Birgkioul'dan haber alamayan öz oğlu Mert Recep ve eski eşi doktor Recep Recep, çağırdıkları çilingir ile kapıyı açtıklarında korkunç manzara ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen diş hekimi Birgkioul ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ve nöbetçi savcılık, herhangi bir kesici ve delici alet izi olmayan kadının ölümünü şüpheli bularak otopsi yapılması için Adli Tıp'a gönderildi. Eski eşi ile oğlunun ifadesine başvuruldu.





ÖZBEK KADININ SÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bayraklı'daki olaya benzeyen bir ölüm de Bornoa'da yaşandı. Alınan bilgiye göre, Bornova'da yaşayan Özbekistan uyruklu 42 yaşındaki ev hanımı Muzafarova Nasiba Agalievna'dan bir süre haber alınamaması üzerine arkadaşları merak etti. Agalievna, evine gelerek çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine gelen polis ve savcılığın 'şüpheli ölüm' olarak gördüğü olayla ilgili araştırma başlatıldı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurubu Başkanlığı'na gönderildi.

Fatih ŞENDİL