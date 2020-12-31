Evde alkol fabrikası

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde üç evde alkol üretildiği ve satıldığı öğrenildi. Evlere yapılan baskında 120 litre el yapımı alkollü içki, 5 litre etil alkol, 11 şişe yurt dışından getirilmiş bandrolsüz viski, 2 kilo alkol yapımında kullanılan karbon, 100 miligram kristal anason, 15 miligram votka anasonu, 1 alkol fermente düzeneği, 1 rakı damıtma düzeneği, alkol yapımında kullanılan 4 özel şırınga ve alkol derecesini ölçmede kullanılan 5 ölçüm cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili M.K, R.A ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER