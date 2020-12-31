İnciraltı’nda toprak sahiplerine müjde

İzmir'de İnciraltı'nın kamu yararı kararı belgesinin alınması ile planlamanın önündeki en büyük engelin kalkması, İnciraltılı toprak sahiplerine erken yılbaşı hediyesi oldu. İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı için müjdeli haber geldi. Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından, 'kamu yararı kararının alınması'nın ardından, bölgenin sağlık turizmi planlamasının son aşaması da geçilmiş oldu. Konu hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, "Alınan karar planlamanın sonuna yaklaştığımızın kararıdır. İnciraltı, İzmir'i sağlık turizminin başkenti haline getirecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.