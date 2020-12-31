İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü.

Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

4,3 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında çarşamba günü saat 16.40'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin şiddeti 4.3 olarak duyurulurken İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisi paylaşıldı. AFAD ayrıca, depremin 5.18 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.