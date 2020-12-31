İzmirli vekilden ihanet söyleşisi

CHP'nin gizli ittifak yürüttüğü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, terör örgütüyle nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu her fırsatta gösteriyor. Bu yöndeki en son skandala HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni imza attı. Çepni, önceki akşam örgüte yakın bir sitenin internet üzerinden online olarak yaptığı söyleşiye PKK'nın Avrupa'daki en üst düzey yöneticilerinden biriyle birlikte katıldı. Söyleşide Çepni ile birlikte PKK'nın Avrupa'daki çatı örgütlenmesi olan KCDK-E'nin Eş Başkanı olan ve Türkiye'nin kırmızı listede aradığı örgüt mensuplarından biri olan Fatoş Göksungur da yer aldı. Etkinlikte ayrıca TİP MYK üyesi Birtan Altan ile SKYP Kurucu Eş Başkanı Tuncay Yılmaz da konuşmacı olarak yer aldı.



TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİLER

2 saatten fazla süren etkinlikte katılımcıların sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni iftira ve yalanlarla kötülemeye çalışmaları dikkat çekti. Özellikle terör örgütü elebaşlarından Fatoş Göksungur, ihanette sınır tanımadı. Göksungur, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden itibaren Kürtler ve Alevileri katlettiği iftirasını öne sürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir milletvekili olan Murat Çepni de aynı ağızla konuştu. Çepni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana tekçi, asimilasyoncu, inkarcı ve katliamcı bir siyaset izlediğini ve bugünlerde bu siyasetin yeniden organize edildiği bir süreç yaşandığı iftirasını dile getirdi.





ÇEPNİ DE AYNI AĞIZLA KONUŞTU

İzmir Milletvekili Murat Çepni daha önce de birçok skandal açıklamaya imza atmıştı. Çepni, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne karşı yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nı Meclis kürsüsünden 'işgal' olarak nitelendirmiş ve bu sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti.

PKK/KCK Avrupa Sorumlusu Fatoş Göksungur



ONLINE SÖYLEŞİ

Çepni, önceki akşam örgüte yakın bir sitenin internet üzerinden online olarak yaptığı söyleşiye PKK'nın Avrupa'daki en üst düzey yöneticilerinden biriyle birlikte katıldı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni