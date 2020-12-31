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Haberler İzmir Sahte içki satan 1 kişi yakalandı

Sahte içki satan 1 kişi yakalandı

Sahte içki satan 1 kişi yakalandı

31.12.2020

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde sahte/kaçak alkol satışı yaptığı öne sürülen şüpheli 1 kişi polis tarafından yakalandı. Aliağa ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği sorumluluk bölgesinde sahte/kaçak alkol satışına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; ilçede faaliyet gösteren bir tekel bayisinde 35 adet 1 litrelik etil alkol, 6 adet 20 ml anason, 10 adet 45 ml malt aroması, 47 adet kit aroması, 9 adet tahıl aromasına polis ekiplerince ilgili mahkeme kararına istinaden el konuldu. Olayla ilgili işyeri sahibi A.K. isimli şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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