Katil evlat!

İzmir'in Çiğli ilçesinde psikolojik sorunları olan genç babasını gözünü kırpmadan öldürdü. 32 yaşındaki Güney Karagöz, birlikte yaşadığı babası Mehmet Zeki Karagöz (69) ile önceki akşam tartıştı. Bipolar bozukluğu olduğu ve ilaçlarını kullanmadığı öğrenilen Güney Karagöz, babasıyla yaşadığı tartışmanın dün sabah da devam etmesi üzerine babasını sokak ortasında sopayla dövdü. Baba Zeki Karagöz, başına aldığı darbelerle ağır yaralandı.



POLİSE HABER VERDİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirlerken polis Güney Karagöz'ü gözaltına aldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Zeki Karagöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken bipolar bozukluğu olan gencin ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL