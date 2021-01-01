Kısıtlamayı delen, alkollü sürücü, yol kontrolü yapan polisin yaralanmasına neden oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı nedeniyle 1701/7 Sokak'ta yol denetimi yapan polis ekipleri, saat 00.45 sıralarında, 35 PIK 01 plakalı bir otomobil ile Emin Güven'in kullandığı 35 AR 9824 plakalı motosikleti durdurdu. Durdurulan iki sürücüsünün evraklarının kontrol edildiği sırada gelen Enver Mutlu'nun kullandığı yabancı plakalı otomobil, kontrol noktasında duran 35 AR 824 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ilerleyen otomobil ekip otosuna ve polis memuru Servet Çakır'a çarptı. Düşüp, başını yere çarpan polis memuru Çakır yaralanırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü Mutlu, araçtan inerek kaçmaya başladı. Bu sırada denetlemesi biten motosiklet sürücüsü Emin Güven, peşine düşeret kaçan otomobilin önüne geçerek aracı durdurdu. Kçmaya çalışan sürücü Mutlu ise polise teslim edildi.





ALKOL TESTİ YAPTIRMAK İSTEMEDİ

Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, otomobil sürücüsü Mutlu'ya alkol muayenesi yapmak istedi. Ancak, Mutlu alkolmetreye üflemek istemeyip, polislere direndi. Bunun üzerine sinirlenen bir polis memuru Enver Mutlu'ya, "Şu an bir polis yaralı. Daha fazla benim asabımı bozma. Terbiyesiz, üfle" diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine ikna olan Mutlu'nun yapılan muayenesinde 110 promil alkollü olduğu belirlendi. Mutlu, gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru Servet Çakır ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.





ARABADAN İNİP KAÇMAYA BAŞLADI

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Mutlu'yu yakalayıp, polise teslim eden Emin Güven, "Polislerle konuşuyordum. Bu sırada gelen bir otomobili polis durdurdu. Durmayan o otomobil ise polis otosuna ve bir polis memuruna çarptı. Bu sırada kazaya neden olan sürücü aracından inip, kaçmaya başlayınca, peşinden gidip, az ilerde yakaladım. Gelen polis ekiplerine teslim ettim" diyerek, yaşananları anlattı.





DHA