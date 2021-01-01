Pandemi ve yılbaşı Çeşme’ye yaradı

Yaz sezonunu bir hayli hareketli geçirmesine rağmen, sonbaharla birlikte sakinliğe bürünen Çeşme, pandemi dönemini yazlıklarında geçirmek isteyenlerle birlikte yılbaşının da etkisiyle, ekonomik olarak en hareketli kışını yaşıyor. Kiralık ev kalmayan ilçede, hem otelcinin hem de esnafın yüzü gülüyor. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'de yazlıkçı misafirlerimiz pandemi nedeniyle konaklamaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle kışı, Çeşme'de yaz gibi yaşamaya devam ediyoruz. Yılbaşı nedeniyle konaklayanlar dışında gelenler için yer sorunu yaşıyoruz. Bu kış Çeşme'nin nüfusu oldukça arttı; üç katına çıktı. Biz, 200 bin civarında kış nüfusuyla devam ediyoruz. Pandemi olmasaydı sezonu uzatmak için iyi bir nüfus olurdu. Umarım bu alışkanlık önümüzdeki kış da devam eder. Çünkü bütün yazlık evler kışa göre ayarlandı" dedi.





SİPARİŞLER SEVİNDİRDİ

Esnaf Selim Akbaykal (39), "Yılbaşında daha fazla iş yapacağımızı ön gördüğümüz için malzeme aldık ve çalışan sayısını arttırdık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Aldığımız sipariş sayısı da yükseldi." dedi. Vatandaş Metin Demirdağ (38) ise ilçe nüfusunun mevsime göre çok kalabalık olduğunu dile getirerek, "Bütün evler dolu. Günlük kiralık evler de doldu. Tabii sokaklar boş kalacak. Herkes evinde kutlayacak. İlk kez Çeşme'de yılbaşını bu kadar sessiz geçirmiş olacağız. Market alışverişleri yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu var" ifadelerini kullandı. Reşat Akbaykal (72) da "Sokaklar ve trafik yoğun. Marketler de çok yoğun. Burada kış sezonu değil de bahar aylarında gibiyiz. Vatandaşlar Çeşme'de kışın da yaşanabileceğini gör düğü için pandemi sonrası bu kadar olmasa bile kalan sayısının artacağını düşünüyorum" diye konuştu.



EGLENCE YAPILMAYACAK

YILBAŞI ile ilgili yerel yönetimin aldığı kararlar olduğunu dile getiren Yakup Demir, "Jandarma ve emniyet, kaymakamlık hem otelcilere hem de Çeşme'de yılbaşını geçirecek bütün konuklara yılbaşı için uyarılarda bulundu. Restoranlar kapalı, otellerde eğlence olmayacak. Hem evlerimizde hem sokaklarda hem de kiraladığımız villa ya da müstakil evlerde hiçbir şekilde eğlence yapılmayacak" dedi. Demir, "Yüksek sesli müzik olduğu anda Çeşme'yi yöneten otoriteler duruma müdahil olacaklar ve kesinlikle kutlamalara izin vermeyecekler. Emniyet ve jandarma hassasiyetle kontrolleri sürdürecek. Hazırlıklar yapıldı ve İzmir'den de ilave ekipler Çeşme'ye intikal edecek" diye konuştu.