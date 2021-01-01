Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı

İZMİR Tire'de, sinir krizi geçiren Y.Ç (34) adlı kadın, polis ve sağlık ekiplerine 45 dakika boyunca zor anlar yaşattı. Çevre esnafının mallarına da zarar veren genç kadın güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, Yıldız meydanında yaşandı. Y.Ç, Yıldız meydanına geldiğinde aniden bağırmaya ve çevresine küfretmeye başladı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

ÖNCE, cadde üzerinde bir ayakkabı boyacısının sandığını kapan Y.Ç, boyacının ekmek teknesini yere çarparak parçaladı. Ardından bir züccaciye dükkanına dalan genç kadın bu kez dükkandaki mallara zarar verdi. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerine de hakaretler yağdırıp, direnen Y.Ç. ortalığı birbirine kattı. Y.Ç. güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

NADİR UYSAL