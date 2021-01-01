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Yeni yılın ilk gününde için sağanak uyarısı! Meteoroloji sarı alarm verdi

'de hava nasıl olacak? 1 Ocak hava durumu nasıl? Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için uyarı geldi. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre; 'nın güney ve doğusu ile , ve çevreleri, kuzey ve kıyı , ile Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji, İzmir çevreleri ve 'ın kıyı kesimleri için sarı uyarıda bulundu. Yağışların İzmir ve Aydın'da kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu...

Yeni yılın ilk gününde İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji sarı alarm verdi

01.01.2021, 09:36

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14
Adana: Az bulutlu 22
Antalya: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 16
Samsun: Az bulutlu 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 16
Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1
Diyarbakır: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 12

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