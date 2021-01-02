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Haberler İzmir Bornova’da kaçak inşaat tepkisi

’da kaçak inşaat tepkisi

Bornova’da kaçak inşaat tepkisi

2.1.2021

İZMİR'İN Bornova ilçesinde oturan vatandaşlar, inşaat ruhsatı bulunmayan arsa üzerine kaçak bina inşa edildiğini iddia etti. İnşaatın imara aykırı yapıldığını da öne süren vatandaşlar, "Burada sigortasız işçi çalıştırılıp, iş güvenliği kuralları da hiçe sayılıyor" dedi. Yeşilova Mahallesi 4039/1 ile 4049/3 sokak köşesindeki 7537 adadaki 13 ve 1 parselde kaçak inşaat yapıldığını iddia eden vatandaşlar, "Parsel çekme sınırlarına uyulmadığı gibi fenni kurallara da uyulmadan inşaat yapılmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi'ne başvurduk ama sonuç alamadık" diye konuştu.

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