Bu molozları kaldırın artık

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı içme suyu, kanalizasyon ve yol çalışmaları sonrası molozların yol kenarına atılıp öylece bırakıldığını söyledi. Mordoğan Mahallesi 233 sokak numara 23 yanında haftalardır duran molozlar vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Mahallemizde güzel bir çalışma yapıldı ve sonrasında çalışmalardan kalan molozlar yol kenarına bırakıldı. Yetkililer bir çalışma yaparsa seviniriz" dedi.