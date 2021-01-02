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'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika...’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.25’te, ’nde ’in ilçesi açıklarında yerin 6.82 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

02.01.2021, 08:31 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021, 08:32

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.25'te, Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yerin 6,82 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentin birçok ilçesinden hissedildi.

30 Aralık'ta da merkez üssü Ege Denizi'nde Urla açıkları olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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