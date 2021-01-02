İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe tedbirleriyle sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 872, maske takmadığı belirlenen 284 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 36 olmak üzere 1192 kişiye idari para cezası uygulandı.
İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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