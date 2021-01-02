İzmirli esnaftan Büyükşehir’e isyan

İzmir'de son bir-ikisi hariç inşaat ihalelerinin çok büyük bölümünü Ankaralı firmalara veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın son gününde de Ankaralı firmalara çalıştı. Belediye, İzmir'de bu işi yapabilecek birçok firma varken, yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde Saat Kulesi ve çevresin-deki ışıklandırma ve ses gösterisi işini Ankaralı Enfest Orga-nizasyon isimli firmaya verdi. Tek teklif üzerinden pazarlık usülüyle verilen ihalenin bedeli ise tam 300 bin lira oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ve sadece internet üzerinden yayınlanan gösteriye tam 300 bin lira harcanması dikkat çekerken bu sektör-de faaliyet gösteren İzmirli firmaları da isyan ettirdi.

'DAHA UCUZA YAPABİLİRDİK

'Kentte bu işi yapabilecek 30 civarı firma olduğunu dile getiren İzmirli firmaların yetkilileri, kendileri-nin ihaleden haberdar edilmediğini söyledi. Firma yetkilileri, "Büyükşehir Belediyesi'nin tüm taleplerini karşılayabilecek ekipman ve personele fazlasıyla sahibiz. Üstelik bunu çok daha düşük fiyata yapabilirdik. Pandemi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Tüm etkinlikler iptal olduğu için iş yapmakta zorlanıyoruz. Böyle bir dönemde bile belediye pazarlıkla Ankaralı firmaya iş veriyor. Eğer haberimiz olsaydı bu ihaleye biz de girerdik ve fiyat da çok daha düşük olurdu" dedi.

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Yeni Asır'a konuşan İzmirli Opus Ses ve Işık firmasının sahibi Tanju Adis, "Zaten insanlar pandemi döneminde iş yapamıyorlar. Biz bugüne kadar belediyenin her türlü etkinliğinde yardımına koştuk. Örneğin depremzede çocuklar için 'Ekran kurun, çocuklara çizgi film izletelim' dediler. Gittik 10 gün ücretsiz ekran kurduk. Orman yangını oldu, fidan almamız lazım dediler. Gittik bunun için düzenlenen etkinlikte ses sistemleri kurduk. Biz her zaman belediyenin yanında olan firmalarız ama belediye böyle zorlu bir dönemde bizim yanımızda durmuyor. Bugünlerde yanımızda olmayacaksa ne zaman olacak?" dedi.





'FAHİŞ FİYAT BELİRLENMİŞ'

İHALEDEKİ 300 bin liralık bedelin fahiş olduğunu da savu-nan Adis, "Biz Türkiye'de rock festivalleri gibi etkinlikler yapı-yoruz. Üstelik bu etkinlikler böyle birkaç saat değil 3-4 gün sürüyor. Bizim bu etkinliklerdeki bütçemiz bile bu kadar yüksek değil. Mesela İzmir Valiliği de, geçtiğimiz 29 Ekim'de Konak Meydanı'nda benzer bir etkinlik yaptı. Biz de teklif verdik ancak o da 50-60 bin liralık bir işti" dedi.

ERHAN GÜLENÇ