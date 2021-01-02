Narlıdere’nin yolları toz ve çamur içinde

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde oturan vatandaşlar ve esnaf, caddelerindeki kazı çalışmaları bittikten sonra işlek olan yolun kaderine terk edildiğini iddia etti. Özellikle yağmur yağdığında yolun çamur deryasına döndüğünü ifade eden çevre sakinleri, "Yıl olmuş 2021 ama İzmir merkezindeki Narlıdere'nin yolları köy yolundan farksız" dedi. Çamtepe Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kazılan yerlerin üzeri toprak örtüldüğünü belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti.