Piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, sahte/kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bergama'da iş yerleri bulunan iki şahsın depo olarak kullandığı adrese baskın yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı kritik operasyonda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 222 adet 5 litrelik bidon içerisinde etil alkol, 4 litre katılaşmış anason, 4 litre anason yağı, farklı marka ve ebatlarda anason aromaları ve viski kiti, 6 adet cinsel içerikli sprey, 45 adet cinsel içerikli hap, etil alkolmetre, 98 litre el yapımı sahte rakı, 8 litre el yapımı sahte viski, 370 adet 5 litrelik tıbbi kullanım amaçlı etil alkol etiketi ele geçirildi. Yapılan baskında ise E.Ç ve B.Ç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Adliyeye sevk edilen E.Ç isimli zanlı tutuklanırken, diğer şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.