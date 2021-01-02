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Haberler İzmir Zelenskiy mesajında Erdoğan’a yer verdi

Zelenskiy mesajında Erdoğan’a yer verdi

Zelenskiy mesajında Erdoğan’a yer verdi

2.1.2021

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni yıl nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir kutlama mesajı yayınladı. Ukraynalıların ve diğer ülkelerin yeni yılını kutlayan Zelenskiy, geçtiğimiz yıl yaşanan olumlu ve olumsuz olaylara değindiği mesajında Başkan Erdoğan'a da yer verdi. Erdoğan'ın görüntüleri, Zelenskiy'nin "İyi dostluklar ve stratejik ortaklıklar geliştirdik" sözleri eşliğinde yayınlandı. Zelenskiy'nin kutlama mesajında, Türk firmalarının yapımını üstlendiği yolların görüntüleri de yer aldı.

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