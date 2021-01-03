İzmir'in Torbalı ilçesinde patlayan su borusunun bir yıldır onarılmamasına, vatandaşlar tepki gösterdi. Su sıkıntısı yaşadığımız bu dönemde İZSU'yun yaptığının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Bir yıl önce hatta belki daha fazla olmuştur, su borusu patladı. İZSU ve Torbalı Belediyesi yetkililerine defalarca başvurulmasına rağmen ilgilenilmedi. Lütfen yetkililer görevini yapsın" dedi.
Bu su bir yıldır boşa akıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.