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Haberler İzmir Bu su bir yıldır boşa akıyor!

Bu su bir yıldır boşa akıyor!

Bu su bir yıldır boşa akıyor!

3.1.2021

İzmir'in Torbalı ilçesinde patlayan su borusunun bir yıldır onarılmamasına, vatandaşlar tepki gösterdi. Su sıkıntısı yaşadığımız bu dönemde İZSU'yun yaptığının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Bir yıl önce hatta belki daha fazla olmuştur, su borusu patladı. İZSU ve Torbalı Belediyesi yetkililerine defalarca başvurulmasına rağmen ilgilenilmedi. Lütfen yetkililer görevini yapsın" dedi.

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