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'den 'e gelenler yurtlarda karantinaya alındı

Son 10 gün içinde 'den 'e gelen 60 kişi, bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alındı
AA

03.01.2021, 17:38

İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişi, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi.

Bazı kişiler, karantinadaki yakınlarına kıyafet ve çeşitli eşyalar getirdi. Karantinada bulunanların, hava almak için zaman zaman balkona çıktıkları gözlendi. Yurt binasında AFAD, polis ve sağlık ekibi görev yapıyor.

İzmir Valiliği, dün, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan ve Türkiye'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.

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