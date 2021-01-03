Kültürpark elden gidiyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sunulan 'Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı', tartışmalara neden oldu. Başkan Tunç Soyer'in, 'ortak aklın iradesini' izledikleri yönünde yaptığı açıklamanın aksine, Kültürpark Platformu yetkilileri kamuoyu ile paylaştıkları açık mektupta mutabakat iddiasını yalanladı. Mektupta, "Koruma Amaçlı İmar Planı 'toplumsal mutabakat' sonucu üretilmemiştir ve Kültürpark'ın yönetimine dair katılımcı bir yönetim modelini içermemektedir" denildi. Öte yandan "Kültürpark'a Dokunma" grubu üyeleri ise yaptıkları yazılı açıklamada, "Kültürpark, bir arsa değil, Cumhuriyet'in kurucularının halkına hediye ettiği bir vahadır, umuttur, gelecek tasavvufudur. Buraya yeni yapılaşma istemediğimiz gibi geçmişin ucube zihniyetlerinin ürünü olan binaların da yıkılmasını ve çağdaş topluma yakışır bir park haline gelmesini istiyoruz" dedi.



BOYNUNDAKİ İLMEK

Yaptıkları yazılı açıklamada "Kültürpark'a Dokunma Grubu" olarak 2015 yılından bu yana verdikleri mücadeleyi anlatan grup yetkileri, "Şu anda Kültürpark'taki tüm binalar belediye personeli tarafından kullanılmakta, araç yasağı tamamıyla gözardı edilmekte, haftada bir gün kamyonlarla getirilen ürünlerle pazar kurulmakta. Belediye Meclisi toplantıları burada düzenlendiğinden, tüm başkanların ve üyelerin resmi araçları Kültürpark'ta cirit atmaktadır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, belediye yönetiminin Aralık ayı içinde hazırlayarak Belediye Meclisi'ne yolladığı Koruma İmar Planı, Kültürpark'ın boynundaki ilmeği daha da sıkmıştır" ifadelerini kullandı.

DOKUNAN HERKES YANDI

Hazırlanan planın somut hiçbir şey içermediğinin altını çizen grup üyeleri, "TMMOB raporundan anlaşıldığına göre, mevcudun üzerine 6 bin metrekare daha inşaat alanı getirmektedir. Değerli dostlar, metrekareler, imar durumları gibi laf salatalarıyla yalın gerçeği gözden kaçırma tuzaklarına düşmememiz gerekiyor" dedi. "Tunç Soyer'in seçim öncesi söylemleri nedeniyle bir kez daha bu noktaya geleceğimizi hiç düşünmemiştik" diyen grup üyeleri, "Bu yapılaşma ısrarı sürerse bir kez daha baştan başlayacak güce sahip olduğumuzun bilinmesini isteriz. Kültürpark'a dokunmayın. Dokunan herkes yandı" diye konuştu.



"KÖTÜLERİN İYİSİ BAZI UNSURLAR EKLENMİŞ"

Kültürpark Platformu ise açık mektupta 'Geri çekilen' Aziz Kocaoğlu planının ruhunun yeni taslakta da aynen devam ettiği, hiçbir farkı olmadığını belirtti. Mektupta, "20 aylık sürede bir önceki plandan tek farkının zorla 'kötülerin iyisi' olarak yorumlanabilecek bazı unsurların eklenmesini olduğunu görmekteyiz. "Koruma Amaçlı İmar Planı 'toplumsal mutabakat' sonucu üretilmemiştir ve Kültürpark'ın yönetimine dair katılımcı bir yönetim modelini içermemektedir. 6 yıldır sürdürülen Kültürpark mücadelesindeki önermeler kapsamında; bu metnin ne ruhu ile ne de vizyon tanımındaki yaklaşım ile 'mutabık' olmadığımızı beyan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MERT ALPDÜNDAR