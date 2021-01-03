Terör sevici vekil PKK’lılarla aynı karede

HDP'nin terör örgütü PKK'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteren gelişmeler üst üste yaşanıyor. İzmir'de uzun yıllar hemşirelik yapan ve 2013 yılında bir sendikanın Menemen Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi sıfatıyla eylemlerde açıklamalarda bile bulunan HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'le ilgili şok fotoğraflar ortaya çıktı. 2015'te HDP'den İzmir Milletvekili adayı yapılan ancak seçilemeyen, 2019'da ise Muş'tan milletvekili seçilen ve halen sık sık İzmir'e gelen Koçyiğit'in PKK'nın Avrupa yapılanmasının çatı örgütü KCKD-E Eş Başkanları Yüksel Koç ve Fotoş Göksungur'la birlikte katıldığı toplantıların fotoğrafları bulunuyor.

APO'NUN POSTERLERİ ALTINDA

Koçyiğit'in ayrıca İzmir'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afişlerinin altında toplantılar yaptığını gösteren fotoğraflar da ortaya çıktı. Koçyiğit, Nisan 2016'da Almanya'da yapılan ve Fatoş Göksungur ile birlikte katıldığı Halkların Avrupa Kongresi - Avrupa (HDK-A) tanışma toplantısına HDK Eş Sözcüsü sıfatı ile katıldığı belirtildi. Panelle ilgili fotoğraflarda Koçyiğit ve konuşmacıların arkasındaki PKK paçavralarının olduğu görülüyor.



İHANET KONUŞMALARI YAPMIŞ

Örgüte yakın sitelerde yayınlanan o dönemki haberlerde Koçyiğit'in ihanet konuşması yaptığı görüldü. Bu haberlere göre Koçyiğit, söz konusu panelde Türkiye Cumhuriyeti'ni karalamaya çalıştı ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini teklikler mantığı ile inşa etti. Bu ideolojik yapılanmanın yüzyıllık tarihi bu nedenlerle aynı zamanda katliamlar tarihidir. Ermeni halkına yönelik uygulanan katliam ile Dersim halkına karşı uygulanan katliam ya da Maraş, Sivas ve Çorum'da Alevilere karşı uygulanan katliamlar ile bugün Cizre, Sur, Silopi'de uygulananlar aynı ideolojik yaklaşımın sonucudur" yalanlarını gündeme getirdi.





FETÖ'CÜLERİN YALANLARINI PAYLAŞMIŞTI

Gülistan Kılıç Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde yaptığı FETÖ paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Koçyiğit, FETÖ'nün ortaya attığı cezaevlerinde "çıplak arama" yalanıyla ilgili FETÖ'cülerin çeşitli propaganda yalanlarını da sosyal medyadan paylaşarak tepki çekmişti.

ERHAN GÜLENÇ