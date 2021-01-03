Tire’yi yağmur vurdu

İzmir'in Tire ilçesi, yeni yıla şiddetli yağmurla girdi. Gece saatlerinde başlayan yağış, ancak öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybetti. İlçenin, Gümüşpala ve Atatürk caddeleri gibi ana arterler başta olmak üzere altyapı çalışmaları süren tüm cadde ve sokaklar şiddetli yağmurdan olumsuz etkilendi. Doğalgaz, içme suyu gibi alt yapı çalışmalarının sürdüğü cadde ve sokaklar, adeta çamur deryasına döndü. Geçici şekilde kapatılan çukurların üzerindeki dolgu malzemeleri sel sularıyla akıp gidince, yollarda derin yarık ve çukurlar oluştu. Otomobilleri ile derin yarıklardan geçemeyen bazı sürücüler mağduriyet yaşadı. Yaz aylarından bu yana süren çalışmalar yüzünden perişan olduklarını ifade eden vatandaşlar ise "Yazın tozdan kışın ise çamurdan perişan olduk" dediler.

NADİR UYSAL