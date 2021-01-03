Yolun ortasındaki çukur araçları mahvediyor

İzmir'in Buca ilçesinde yapılmayan yollar isyan ettirdi. Buca İşçievleri Mahallesi'nin en yoğun yolunda bulunan çukurun her gün onlarca araca zarar verdiğini belirten vatandaşlar, "Bu çukur yaklaşık bir aydır kapatılmadı. Araçlar kötü bir şekilde içine giriyor. Bu gidişle Buca'daki araçlarda ne lastik, ne alt takım kalacak. Acilen yapılmasını istiyoruz" dedi.

NİDA ALADAĞ

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