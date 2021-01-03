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Haberler İzmir Yolun ortasındaki çukur araçları mahvediyor

Yolun ortasındaki çukur araçları mahvediyor

’da bir ayı aşkın süredir kapatılmayan çukur, yoldan gecen araçlarda büyük maddi hasara yol açıyor. Sürücüler, “Bize bu sıkıntıyı yaşatmaya kimsenin hakkı yok” diyerek belediyeyi göreve çağırdı.

Yolun ortasındaki çukur araçları mahvediyor

3.1.2021

İzmir'in Buca ilçesinde yapılmayan yollar isyan ettirdi. Buca İşçievleri Mahallesi'nin en yoğun yolunda bulunan çukurun her gün onlarca araca zarar verdiğini belirten vatandaşlar, "Bu çukur yaklaşık bir aydır kapatılmadı. Araçlar kötü bir şekilde içine giriyor. Bu gidişle Buca'daki araçlarda ne lastik, ne alt takım kalacak. Acilen yapılmasını istiyoruz" dedi.

NİDA ALADAĞ

WHATSAPP İHBAR HATTI - 0506 225 03 44

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