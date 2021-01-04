Büyükşehir’den maskesiz mesafesiz yardım şov!

KORONA virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi sakinlerine gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Bir kamyondan dağıtılan kolileri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafeyi unuturken, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin kolileri almak için küçük çaplı bir izdiham oluşturduğu ve sosyal mesafe ile maske kuralına da uymadıkları görüldü.