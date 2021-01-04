“Gaziemirlinin parası sokağa atılıyor”

İZMİR Gaziemir Belediyesi, geçen yıl şubat ayında 'Belediye Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Bakım ve Destek Hizmet Alımı' işi için pazarlık usulü ihaleye çıktı. 143 bin liraya ihaleyi alan firma 1 Mart ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında belediyeye bakım hizmeti sundu. Yazılıma binlerce lira para veren belediye, yeni yılla birlikte mevcut yazılımı değiştirmek için bir kez daha ihaleye çıktı. Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, bakım ve iyileştirilmesi yapılan yazılımın değiştirilmesine tepki gösterdi.

GEÇEN YIL 143 BİN TL HARCANDI

Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, belediyenin elektronik ortamdaki bazı iş ve işlemlerle ilgili kurum içinde kullandığı yazılımı değiştirmek için yeniden ihaleye çıkmasına tepki gösterdi. Geçen yıl mevcut yazılımın iyileştirilmesi için 143 bin lira para harcandığını anlatan Atmaca, "Şimdi bu programı beğenmeyen belediye, 21F yani pazarlık usulü ihale ile binlerce liraya yeni bir program aldı. Sözleşme imzalanmadan firma çalışanları belediyede çalışmaya başladı. Bu Gaziemirlinin parasının sokağa atılmasıdır. Ayrıca belediye, 'İhaleye ve Edimin ifasına fesat karıştırma' suçu işlemektedir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

METİN BURMALI